Berlin

Am Samstagabend wird in Berlin zum 54. Mal die Goldene Kamera verliehen. Bevor die Awardshow in der Messehalle am Flughafen Tempelhof beginnt, herrscht auf dem Roten Teppich reges Treiben.

Als Erstes kommt die britische Popband Westlife, die zum ersten Mal seit acht Jahren wieder live in Deutschland auftritt. „Wir sind schon seit gestern in Berlin und hatten bereits Proben. Wir freuen uns sehr auf unsere deutschen Fans“, sagte Sänger Shane zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Auftritt von Klimaaktivistin Greta Thunberg bei Goldener Kamera

Mit Spannung erwartet wurde der Auftritt von Klimaaktivistin Greta Thunberg, die von sechs Securitys abgeschirmt wird. Als das Geschrei am Roten Teppich zu laut wird, wird sie schnurstracks backstage gebracht, ohne weitere Interviews zu geben.

Zur Galerie Zur Goldenen Kamera gehört der Gang über den roten Teppich für die Prominenten genauso dazu wie die Verleihung der Preise selbst. Dabei treten die Stars in teilweise glamouröser, teilweise sehr gewagter Garderobe auf.

Eigentlich sollte Schauspiellegende Vanessa Redgrave eine Goldene Kamera für ihr Lebenswerk erhalten. Allerdings erkrankte sie kurzfristig, sodass ihr Mann Franco Nero den Preis entgegennehmen wird.

Goldene Kamera : Michael „Bully“ Herbig und Thomas Gottschalk schleichen am Roten Teppich vorbei

Filmemacher Michael „Bully“ Herbig schleicht sich am Roten Teppich vorbei, um nicht für die Fotografen posieren zu müssen. Auch Thomas Gottschalk will das Blitzlicht-Gewitter vermeiden.

Zur Galerie Greta, Pur und Vanessa Redgrave: Diese und weitere Persönlichkeiten haben die Goldene Kamera 2019 gewonnen. Hier ist die Übersicht in Bildern.

Als einer der wenigen Männer ist „Die Höhle der Löwen“-Juror Frank Thelen ohne Anzug auf der Verleihung erschienen. „Ich habe zwar einen Smoking im Schrank hängen, aber ich fühle mich einfach wohler, wenn ich nur ein schlichtes schwarzes Hemd und eine Hose trage“, sagte er dem RND.

Lena Gercke kommt im knalligen orangen Kleid zur Goldenen Kamera

Das farbenprächtigste Kleid trägt „ Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause, das knalligste Model Lena Gercke. Ein Traum in Orange.

Als letztes kommt Künstler Tom Neuwirth über den Teppich, der sich mittlerweile nur noch Wurst nennt. „Die Leute sind jetzt völlig verwirrt, wenn sie mich sehen. Die einen rufen Conchita, die anderen sagen Tom, und wieder andere anrufen nach Wurst. Aber ehrlich gesagt ist mir das ganze Geschrei um meinen Namen völlig Wurst.“

Von RND/ Thomas Kielhorn