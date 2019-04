Köln

Bei einem Fahrradunfall hatte sich der Journalist und Fernsehmoderator Günter Wallraff schwer am Oberschenkel verletzt. Nach zweieinhalb Wochen wurde der 76 Jahre alte Journalist nun aus dem Krankenhaus entlassen. „Der Abschied fiel mir fast schwer, so gut bin ich da operiert, behandelt und umsorgt worden“, sagte Wallraff über das St.-Franziskus-Krankenhaus in seinem Heimatviertel Köln-Ehrenfeld. Dieses Ortskrankenhaus sei aber auch keine „Aktien-Klinik“ mit vorgegebenen Rendite-Zielen. „Da weht noch ein humaner Geist.“

Der Investigativjournalist („Der Aufmacher“, „Ganz unten“) war in Köln auf dem Nachhauseweg mit dem Vorderrad am Bordstein hängengeblieben und gestürzt. Dabei zog er sich unter anderem einen komplizierten Trümmerbruch im Oberschenkel sowie Kopfverletzungen zu. Vier Stunden dauerte die Operation.

Nun versuche er, in seiner Wohnung wieder zurechtzukommen und langsam laufen zu lernen. Termine könne er vorläufig nicht wahrnehmen. „Ich nehme das als Herausforderung und jammere nicht. Ich sage mir, das ist eine Art Prüfung. Für das, was ich jetzt noch mache, nehme ich mir mehr Zeit.“ Allerdings habe er seine üblichen Tätigkeiten schon wieder aufgenommen: Derzeit versuche er zu verhindern, dass ein Schwerbehinderter unter dem Vorwand von Eigenbedarf von seinem Vermieter auf die Straße gesetzt werde.

Von RND/dpa