Chicago

US-Sänger R. Kelly ist einem Medienbericht zufolge wegen sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen angeklagt worden. Das berichtete die „Chicago Sun-Times“ am Freitag. Demnach liege gegen den 52-Jährigen in Chicago ein Haftbefehl vor. R. Kelly solle am 8. März erstmals vor Gericht erscheinen, schrieb die Zeitung unter Berufung auf Gerichtsdokumente.

Laut Staatsanwaltschaft geht es um zehn Punkte: Neun davon beziehen sich auf den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen im Alter von 13 bis 16 Jahren.

Zuvor war laut Star-Anwalt Michael Avenatti ein neues, 45 Minuten langes Video aufgetaucht, das den R&B-Sänger beim Sex mit einem minderjährigen Mädchen zeigen soll. Der Anwalt habe es den Ermittlern übergeben. Die Aufzeichnung ist deshalb pikant, weil darauf das Alter des Mädchens erwähnt wird. Unklar ist, ob zwischen dem video und der Anklage ein direkter Zusammenhang besteht.

Gegen R. Kelly („I Believe I Can Fly“) waren Anfang Januar in einer TV-Dokumentation Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen erhoben worden. Diese reichen bis in die 90er Jahre zurück. Kelly hat die Vorwürfe mehrfach abgestritten.

Von RND/dpa