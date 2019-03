Berlin

Malle-Jens hat ein Leben geführt, wie es öffentlicher kaum sein könnte. Kameras begleiteten den TV-Auswanderer Jens Büchner und sein Streben nach Ruhm auf der Deutschen liebster Insel. Er ließ sich dabei filmen, wie er sich verliebte und wieder trennte, als er heiratete, als er Vater von Zwillingen wurde. Was Kameras nicht filmten, teilten seine Ehefrau Daniela oft bei Facebook oder mit der Boulevardpresse.

Kameras waren auch dabei, als Büchner unheilbar krank wurde. Am 17. November 2018 starb er im Alter von 49 Jahren in einer Klinik in Palma de Mallorca an Lungenkrebs - nur rund vier Wochen nach seinem letzten öffentlichen Auftritt, bei dem das Publikum noch nichts von seiner schweren Erkrankung wusste.

Vox zeigt bei „ Goodbye Deutschland “ letzte Folge mit Jens Büchner

An diesem Montag (11. März, 20.15 Uhr) zeigt die Auswanderer-Show „ Goodbye Deutschland“ auf Vox, dem Sender, dessen Logo Büchner als Tattoo auf dem Oberarm trug, die letzte Folge mit ihm. Rund vier Monate nach seinem Tod sollen nun die Bilder ausgestrahlt werden, die das Team damals im Krankenhaus drehte.

„Das Drehteam von „ Goodbye Deutschland“ hat Jens Büchner und seine Familie seit 2011 begleitet und war auf ihren ausdrücklichen Wunsch hin auch bei seinen ersten Tagen im Krankenhaus dabei“, teilte der Sender mit. „Für uns war immer klar, dass wir die Familie entscheiden lassen, ob dieses Material auch ausgestrahlt wird.“ Büchners Familie habe der Ausstrahlung ausdrücklich zugestimmt.

Malle-Jens hinterlässt fünf leibliche und drei Stiefkinder

Familie Büchner hat mit Malle-Jens, dem Vox-Schlachtross, Dschungelcamper und unverdrossenen Ballermann-Sänger, ihren Ernährer verloren. Büchner hinterlässt fünf leibliche Kinder und drei Stiefkinder und war mit 49 Jahren sogar schon Opa.

2011 war Büchner durch die Auswanderer-Sendung bekannt geworden, später sang er am Ballermann „Pleite aber sexy“, war 2017 im RTL-Dschungelcamp dabei und im Sommer 2018 - wenige Monate vor seinem Tod - gemeinsam mit seiner Frau Daniela im „Sommerhaus der Stars“.

Einiges Geld kam bei einem Benefiz-Konzert von Schlagersängern wie Jürgen Drews in Essen zugunsten von Büchners Kindern zusammen, bei dem auch Büchners Frau zum ersten Mal seit seinem Tod wieder auf eine Bühne trat.

Von RND/dpa