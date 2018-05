Berlin

Geteiltes Deutschland: Während im Norden längere Zeit die Sonne scheint, drohen im Süden heftige Gewitter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kann es am Montag in südlichen Landesteilen zu Hagel, Sturm und Starkregen kommen.

Die Gewitterfront zieht dabei laut DWD-Prognose ab dem Montagmittag von Nordosten Richtung Südwesten über Baden-Württemberg hinweg und bringt bis in die Nacht neben Regen auch Hagel und Sturmböen mit. „Lokal können auch mehr als 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen“, sagte Clemens Steiner vom DWD in Stuttgart. Kleinere Überflutungen seien dann möglich.

Warnung auch für Bayern, Entwarnung für Niedersachsen

Auch der Süden Bayerns ist laut DWD betroffen. Besonders schwer soll es die Voralpen treffen: Die Wetterexperten erwarten in der Region am Montag schwere Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagelschlag.

Entwarnung gaben die Meteorologen dagegen für Niedersachsen. Mit weiteren Starkregenschauern sei dort laut DWD in dieser Woche nicht mehr zu rechnen.

Heftige Unwetter hatten am Sonntag über Hessen, Niedersachsen und Bayern getobt. Straßen standen unter Wasser, Keller liefen voll, Schlamm wälzte sich Abhänge herunter. Bereits an Christi Himmelfahrt hatten starke Gewitter in Hamburg gewütet.

