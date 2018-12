Orlando

Ein Hund ohne Nase ist in den USA auf der Suche nach einem neuen Heim. 200 Familien hätten sich bereits gemeldet, um den zwölfjährigen „Sniffles“ aufzunehmen, nachdem seine Geschichte durch die Medien gegangen war, teilte die Hundeschutzorganisation Poodle and Pooch Rescue of Florida mit. So hatte etwa der Sender CBS News ein Video von dem Vierbeiner veröffentlicht.

„Sniffles“ lebte als Streuner auf den Straßen von Puerto Rico, wo ihm größere Hunde bei einem Kampf die Nase abbissen. Er musste dreimal operiert werden und wurde schließlich von einer Familie in Florida aufgenommen.

Weil er dieser aber immer wieder davonlief, suchen die Hundeschützer jetzt nach einem neuen Zuhause. Aus den vielen Einsendungen werde man nun das Heim aussuchen, das am besten zu „Sniffles“ passe, teilte die Organisation mit.

Von RND/AP