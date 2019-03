Weibersbrunn

Da staunten die Polizisten in Weibersbrunn nicht schlecht! Mittwochmorgen rief ein LKW-Fahrer an und verriet, dass er von einem anderen Lkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt wurde. So weit so normal. Allerdings habe der Fahrer des anderen Fahrzeugs gut sichtbar mit einem selbstgebautem Rauchgerät inhaliert. Die Beamten konnten den Lkw, der von Würzburg kommend auf der A3 fuhr, anschließend an der Anschlussstelle Weibersbrunn einer Kontrolle unterziehen. Der 27-jährige Fahrer aus der Slowakei stand demnach erheblich unter dem Einfluss von Rauschmitteln. Aus einer Getränkedose hatte er sich eine sogenannte „Bong“ gebaut, um marihuanahaltige Produkte zu konsumieren. Außerdem wurden amphetaminhaltige Tabletten und Pulver im Fahrerhaus gefunden.

Mit Tempo 143 über die Autobahn gerauscht

Das abschließende Auslesen der Fahrzeugdaten bestätigte die Angaben des Anrufers über die deutlich zu hohen Geschwindigkeiten. In der Spitze war der kiffende Lkw-Fahrer in seinem Rausch mit bis zu 143 km/h gefahren. Er durfte nicht mehr weiterfahren und musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Von RND