Augsburg

Ein 24-jähriger Gefangener muss in Bayern fünf Monate länger in Haft bleiben – weil er mehrfach die Knast-Toiletten mit Klamotten verstopft hat. Nach Angaben des Amtsgerichts Augsburg vom Dienstag begründete der Mann seine Taten mit der Unzufriedenheit über seine Verlegung in ein anderes Gefängnis.

Der Justizvollzugsanstalt in Niederschönenfeld (Landkreis Donau-Ries) entstand ein Schaden von rund 1100 Euro. Wegen Betrugs in mehreren Fällen war er schon zu drei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt worden.

Von RND