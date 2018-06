Hannover

Vor sieben Jahren hätte Michael Schulte wohl selber nie gedacht, was 2018 alles in seinem Leben passieren würde. Damals veröffentlichte der 28-Jährige Videos auf Youtube, nahm kurz darauf an der Casting-Show „The Voice“ teil. Im Mai dieses Jahres überraschte der Musiker aus Eckernförde dann mit einem respektablen vierten Platz beim Eurovision Song Contest in Lissabon.

Man könnte sagen, 2018 ist Ihr Jahr.

Es ist das mit Abstand schönste Jahr meines Lebens. Die ESC-Zeit war schon ein wirklich großes Abenteuer, dann kam mein Junggesellenabschied und vergangene Woche dann die standesamtliche Hochzeit. Und in wenigen Wochen erwarten wir unser erstes Kind, das ist eine aufregende Zeit.

Wie sah Ihr Junggesellenabschied aus?

Meine Frau und ich waren in Hamburg essen, als mein Freund Max Giesinger und unsere Jungs-Clique mich überrascht haben. Wir haben erst eine Hafenrundfahrt gemacht und waren dann beim Lasertag. Natürlich musste ich auch noch ganz klassisch mit einem Bauchladen über die Reeperbahn und durch die Sternschanze ziehen. Nur den Stripclub haben wir ausgelassen. Am nächsten Morgens musste ich um 4 Uhr zum Flughafen, weil ich einen Auftritt hatte. Das war ganz schön anstrengend, aber ein toller Tag.

Wie kam es dazu, dass Fans bei ihrer Hochzeit dabei waren?

Ich vermute, dass es ein Leck bei der Stadt Buxtehude gab. Möglicherweise hat es jemand vom Standesamt im Vertrauen weitererzählt, der hat es wieder im Vertrauen weitererzählt, und am Ende wusste es die ganze Stadt im Vertrauen. Aber es fand ja auch mitten in Buxtehude statt, man konnte es daher auch nicht wirklich übersehen. Das hat mich aber auch nicht gestört.

Bleibt überhaupt Zeit für eine Hochzeitsreise?

Wir sind in diesem Jahr schon wirklich sehr viel gereist, werden auf jeden Fall demnächst ein paar Tage an die Nordsee fahren. Weit fliegen können wir nicht mehr, weil meine Frau hochschwanger ist. Wir wollen richtig auf Hochzeitsreise gehen, wenn der Kleine da ist und bereit ist, mit uns zu verreisen.

Was haben Sie zur Hochzeit geschenkt bekommen?

Es gab viele Wellness-Gutscheine, Blumen und kleine Reisen. So richtig daneben gegriffen hat zum Glück niemand.

Haben Sie auf Ihrer eigenen Hochzeit auch gesungen?

Meine Tante und mein Onkel haben das übernommen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass ich bei unserer „richtigen“ Hochzeit im nächsten Jahr selber am Mikro stehe.

Apropos Singen – haben Sie eigentlich auch mal auf der Straße gesungen?

Ich habe vor drei oder vier Jahren mal eine Straßenmusik-Tour gemacht. Eine der besten Städte war Hannover, da waren die Leute unglaublich spendabel und sehr schnell für meine Musik zu begeistern.

Von RND/Lena Obschinsky