Berlin

Die 13 ist offensichtlich keine Unglückszahl für Jana Ina (42) und Giovanni Zarrella (41). Denn so viele Jahre sind die beiden schon miteinander verheiratet. Nun verriet die „ Love Island“-Moderatorin das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe: „Es ist wichtig, dass man in seiner Beziehung Spaß hat“, sagte sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. „Wir lachen ganz besonders viel miteinander. Vor allem, wenn wir zusammen verreisen und nicht diesen Druck von der Arbeit haben.“

Apropos verreisen, am Wochenende trat das Ehepaar bei einem Reise-Battle-Event in der Mall of Berlin gegeneinander an. Es galt, einen Reisekoffer so schnell wie möglich zu packen. Giovanni gewann, aber seine Gattin relativierte seinen Sieg und kommentierte: „Er war zwar schneller als ich, aber er hat ja nur alles schnell reingeschmissen. Das verknittert doch alles.“ Ansonsten sei ihr Giovanni aber ein sehr ordentlicher Hausmann, der seine Hemden selber bügelt und alle seine Schuhe ordentlich putzt. Nur wenn es um das Bedienen der Waschmaschine gehe, lasse er seiner Frau den Vortritt, so Jana Ina.

Eine Ehe hat Höhen und Tiefen

Die Moderatorin glaubt, dass viele Ehepaare heutzutage zu früh aufgeben: „Die kämpfen nicht um ihre Ehe, sondern trennen sich zu schnell. Eine Ehe hat Höhen und Tiefen. Das ist ganz normal.“ Ihr Tipp für andere Paare: „Man darf sich vom Alltag nicht unterkriegen lassen. Viele vergessen, sich als Paar wahrzunehmen und auch mal was gemeinsam zu unternehmen. Das ist aber ganz wichtig.“

Von Thomas Kielhorn