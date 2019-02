Las Vegas

US-Sängerin Janet Jackson (52) macht es berühmten Kolleginnen wie Lady Gaga und Celine Dion nach - sie wird mehrere Monate in Las Vegas auf der Bühne stehen. In einem Tweet kündigte Jackson am Dienstag ihre neue Showreihe „Metamorphosis“ an, die Mitte Mai in der Casinostadt beginnen soll.

Damit werde sie ihren Werdegang und das 30. Jubiläum ihres Hitalbums „RhythmNation 1814“ feiern, schrieb die sechsfache Grammy-Preisträgerin. Bis Mitte August sind 15 Auftritte geplant.

Janet Jackson bekommt eigene Bühnenshow

Die Macherin von Hits wie „All For You“, „Together Again“ und „That’s the Way Love Goes“ hat damit erstmals in Las Vegas eine eigene Bühnenshow. In der Entertainmentstadt haben viele große Künstler regelmäßige Auftritte, darunter Celine Dion, Mariah Carey und Elton John. Lady Gaga ist in diesem Jahr mit zwei Shows vertreten, ab April kommt die Rockband Aerosmith mit „Deuces Are Wild“-Reihe dazu.

Von RND/dpa