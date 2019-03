Berlin

Die Berliner Polizei sucht nun in einem See in Brandenburg nach der vermissten 15-jährigen Rebecca. Am Mittwoch sei man mit Booten und Tauchern im Wolziger See im Einsatz, sagte eine Polizeisprecherin. Details und die Zahl der Beteiligten waren zunächst nicht bekannt.

Mit einem Boot und speziellen Hunden waren Einsatzkräfte bereits am Montag und Dienstag auf dem Gewässer 50 Kilometer südöstlich der Hauptstadt unterwegs gewesen. Diese Tiere können Geruchsstoffe wittern, die mit Verwesungsgasen von Leichen im Wasser aufsteigen. Nicht äußern wollte sich die Sprecherin zu der Frage, ob der Tauchereinsatz möglicherweise auf eine konkrete, von den Hunden gewitterten Spur zurückgeht.

Rebecca verschwand vor mehr als vier Wochen, am 18. Februar. Die Mordkommission geht davon aus, dass sie getötet wurde. Der Schwager der Jugendlichen, ein 27 Jahre alter Deutscher, sitzt unter dringendem Tatverdacht in Untersuchungshaft.

