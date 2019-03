Neustadt

Zwei Jugendliche haben in Neustadt in Schleswig-Holstein einen Suizidversuch verhindert. Wie die Bundespolizei mitteilte, waren die 14 und 15 Jahre alten Jungen mit ihren Fahrrädern unterwegs. Gegen 18 Uhr sahen sie in der Nähe der Bahngleise einen jungen Mann, der über einen Zaun kletterte. „Der Mann war ihnen kurz vorher bereits begegnet und hatte ,komisch’ auf sie gewirkt“ sagte ein Polizeisprecher. „Ihnen war sofort klar, dass sie etwas unternehmen mussten, und gaben mit ihrem Smartphone einen Notruf ab.“

Die Bundespolizei veranlasste umgehend die Sperrung der Bahnstrecke. Ein Streifenwagen traf kurz darauf ein. Der Mann, der noch immer im Gleisbett lag, räume seine Selbstmordabsichten laut Bundespolizei direkt ein. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Mehrere Züge verspäteten sich.

Bundespolizei lobt Jugendliche

„Die Jugendlichen haben eindeutig Zivilcourage bewiesen und das ist ausdrücklich lobenswert“, sagte der Bundespolizeisprecher. Das Verhalten des jungen Mannes sei ihnen komisch vorgekommen und sie seien nicht einfach weitergefahren. „Dadurch dass sie den Notruf gewählt haben, haben sie wahrscheinlich sein Leben gerettet, auf jeden Fall aber den Suizidversuch verhindert.“

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefon-Hotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

0800 - 111 0 111 (ev.)

0800 - 111 0 222 (rk.)

0800 - 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche)

Email: unter www.telefonseelsorge.de

Von Sebastian Rosenkötter/RND