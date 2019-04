Fernley

Was für eine rührende Geste: Um seine Mutter zu unterstützen, hat ein 13-Jähriger aus dem US-Bundesstaat Nevada in der Nachbarschaft gejobbt und ihr von dem Geld ein Auto gekauft.

Krystal Preston ist alleinerziehend und lebt mit ihren drei Kindern und drei Hunden in der Stadt Fernley. Ihr ältester Sohn William bemerkte, wie hart seine Mutter Tag für Tag kämpfte, um über die Runden zu kommen. Da fasste er einen Entschluss: Er wollte ihr das Leben leichter machen.

Sohn arbeitet in der Nachbarschaft und verdient sich etwas dazu

„Er war es leid, mich weinen zu sehen“, sagte seine Mutter gegenüber „Kolo News“. William fing an, in der Nachbarschaft kleinere Garten- und Hausarbeiten zu übernehmen, um sich etwas dazu zu verdienen. „Ich habe auf YouTube Leute gesehen, die ihrer Mutter ein Auto gekauft und sie damit überrascht haben. Das wollte ich auch tun“, so William zu „Kolo News“.

Auf Facebook entdeckte er das Inserat eines weißen Chevrolet. „Das Auto war wirklich günstig, also habe ich die Verkäuferin gefragt, ob ich es gegen etwas tauschen oder es mir verdienen kann. Zuerst sagte sie nein und nachdem sie darüber nachgedacht hatte, sagte sie ja“, so William in dem Bericht.

Mutter ist stolz auf das selbstlose Verhalten ihres Sohnes

Der 13-Jährige überraschte seine Mutter mit der Neuigkeit, die ihm zunächst nicht glauben wollte. Doch vor dem Haus wartete laut „Kolo News“ die Verkäuferin des Wagens und brachte Krystal Preston und ihren Sohn zu ihrem neuen Auto. Trotz einiger Macken und ein bisschen Arbeit sei das Auto perfekt, sagte Preston. „Die Tatsache, dass mein Kind das getan hat, macht mich stolz. Aber als Mutter sollte ich in der Lage sein, auf meine Kinder achtzugeben, ich sollte das tun, nicht umgekehrt“, sagte Krystal zu „Kolo News“.

