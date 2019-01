New York

Da weiß sich jemand zu helfen: Der sechs Jahre alte Jariel sitzt zu Hause am Tisch, vor sich die Mathehausaufgaben. Doch warum selber machen, wenn man doch Amazons Sprachassistent Alexa zu Hause hat, scheint sich der kleine Kerl zu denken. Und schon geht die Fragestunde los.

Yerelyn Cueva aus New Jersey hat ein elf Sekunden langes Video von ihrem Sohn bei Twitter hochgeladen. Das kleine Schlitzohr wähnt sich unbeobachtet und fragt: „Alexa, was ist fünf minus drei?“. Die Amazon Echo Dot Box gibt rasch die richtige Antwort, bevor Mutter Cueva das Zimmer betritt.

„Es war ein normaler Tag, an dem Hausaufgaben gemacht wurden“, sagte Cueva gegenüber „The New York Post“. „Ich war im Wohnzimmer und habe belauscht, wie er Alexa einige Matheaufgaben gestellt hat und ich konnte es nicht glauben“, so Cuava.

Am Ende bedankt sich Jariel bei seiner Helferin. „Danke, Alexa, dass du mir bei den Hausaufgaben geholfen hast.“ Das Video wurde bereits über 8,5 Millionen Mal angesehen.

Von RND/mat