Neu ist es nicht, dass zwischen den Dutzenden Schauen bei der Pariser Fashion Week eine besonders erwartet wird: jene von Chanel, die stets ein Stück spektakulärer daherkommt als die meisten anderen. Das liegt einerseits am aufwendigen und effektvollen Dekor – mal baut sich ein Strand vor den staunenden Augen des Publikums im Grand Palais auf, mal eine Kopie des Eiffelturms, dann wieder ein Ozeandampfer. Aber auch die Kleiderentwürfe galten immer als tonangebend und stilbildend für die gesamte Branche.

Das wird auch am Dienstag so sein, wenn Chanel den letzten Tag der Pariser Prêt-à-porter-Schauen einleitet, um die Abschiedskollektion von Designer Karl Lagerfeld zu zeigen – die letzte, die „Kaiser Karl“ entworfen hatte, bevor er am 19. Februar mit 85 Jahren starb.

Modehaus Chloé würdigte Lagerfeld in seiner Schau

Das Modehaus Chloé, für das er ebenfalls lange gearbeitet hat, würdigte Designer Lagerfeld bei seiner Schau mit Postkarten auf den Zuschauerbänken, die Bilder von ihm und seiner Mode zeigten. Sie habe die Marke durch Karl Lagerfeld kennen- und lieben gelernt, bekannte Chloé-Designerin Natacha Ramsay-Levi: „Er feierte eine starke, glamouröse Weiblichkeit und designte für Charakterfrauen aus seinem Umfeld, ohne dass die Kleider ihre Persönlichkeit überlagerten.“

Um starke Frauen ging es auch in der Show von Christian Dior, in der es ebenfalls eine diskrete Hommage an den verstorbenen Lagerfeld gab. Als sich die Gäste wie Jennifer Lawrence und Cara Delevingne im Garten des Rodin-Museums in einem großen weißen Zelt tummelten, fand sich auf den Sitzen eine Shownotiz mit einer besonderen Botschaft: „Zu Ehren des Alchemisten der Eleganz und Schönheit, Karl Lagerfeld“ war darauf zu lesen.

Auch Dior widmete seine Schau Modeschöpfer Lagerfeld

Ihre Kollektion, mit der sich Dior-Kreativdirektorin Maria Grazia Chiuri wieder einmal dem Thema Feminismus zuwandte, widmete sie ebenfalls dem verstorbenen Modeschöpfer, mit dem sie in ihren Anfangsjahren bei Fendi zusammengearbeitet hatte.

Noch scheint es, als müsse der Schock von Lagerfelds plötzlichem Tod verarbeitet und der Modezar gebührend gewürdigt werden, bevor der Blick nach vorne frei wird. Erst die nächsten Modewochen werden zeigen, wie eine Chanel-Schau ohne Lagerfeld aussieht.

„Der Lagerfeld-Stil war nicht erdrückend“

Die Luxusmarke bleibe einflussreich, ja ein Mythos und dadurch geradezu „unsinkbar“, prognostiziert Eric Briones, Gründer der Modeschule Paris School of Luxury: „Der Lagerfeld-Stil war nicht erdrückend, weil seine Grundlage nicht von ihm kam, sondern von Coco Chanel.“ Nun öffne sich die Chance, den Geist der Gründerin wieder aufleben zu lassen.

Auch Luca Solca, Luxusspezialist beim Analyseunternehmen Bernstein, sieht die Marke weiterhin in einer starken Position, da sie nicht nur im hochklassigen Preissegment vertreten sei, sondern mit Kosmetik und Parfüms auch die Mittelklasse anspreche.

Chanel gehört zu den rentabelsten Häusern der ganzen Branche

Mit einem Umsatz von 8,3 Milliarden Euro im Jahr 2017 gehört Chanel zu den rentabelsten Häusern der ganzen Branche. Lagerfelds Tod werde zudem „ein sehr großes Interesse der Kunden für seine letzte Kollektion erzeugen“, sagt Solca: Es gelte, Sammlerstücke zu ergattern.

In Lagerfelds Fußstapfen zu treten sei dennoch schwierig – er galt anderen Designern als großes Vorbild. Gerüchteweise zirkulieren als mögliche Nachfolger vor allem die Namen anerkannter Stars wie Phoebe Philo, Alber Elbaz, Raf Simons oder Hedi Slimane – um in dessen schmal geschnittene Dior-Anzüge zu passen, nahm Lagerfeld seiner eigenen Aussage nach einst 42 Kilo ab.

Chanel hat sich mit Kreativdirektorin Virginie Viard für Kontinuität entschieden

Zumindest vorerst entschied sich Chanel allerdings für Kontinuität. Als neue Kreativdirektorin setzte das Modehaus mit Virginie Viard Lagerfelds langjährige „rechte und linke Hand“ ein, wie er sie nannte. Sie ist nun fortan für die acht jährlichen Kollektionen zuständig. Mit ihr verstehe er sich ohne Worte, sagte Lagerfeld von Viard, die seit 1997 Leiterin der Chanel-Studios war. Seit einiger Zeit begrüßte sie nach dem Defilee an seiner Seite das Publikum. Bei der Haute-Couture-Schau Ende Januar, als Lagerfeld für einen Auftritt gesundheitlich zu geschwächt war und erstmals nicht zu der Schau erschien, trat sie bereits allein auf die Bühne.

Bei einem ihrer wenigen Interviews sagte die diskrete 57-Jährige, Lagerfeld sei „die Begegnung ihres Lebens“: Sie empfinde sich als „komplementär“ zu ihrem langjährigen Chef, weil sie seine Ideen noch zu verfeinern wisse. „Ich habe verstanden, wohin er Chanel führen wollte.“ Viard selbst gibt sich als Anhängerin eines zeitlosen Stils. Das „ständige Hinterherrennen nach Trends und die Brandungswelle der Kollektionen“ deprimiere sie, die sich lieber an einen Ausspruch von Coco Chanel hält: „Die Mode kommt aus der Mode, der Stil niemals.“

Von Birgit Holzer/RND