Langenau

Auf einem Autobahnparkplatz bei Langenau in Baden-Württemberg hat die Polizei am Freitag einen Lastwagen mit sechs Flüchtlingen gestoppt. Der Lkw war in Serbien gestartet und befand sich in Deutschland, als der Fahrer Klopfgeräusche aus dem Auflieger hörte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er verständigte daraufhin die Polizei. Als die Beamten den Auflieger auf dem Parkplatz im Alb-Donau-Kreis öffneten, fanden sie sechs junge Männer in guter gesundheitlicher Verfassung auf der Ladefläche vor.

Nach eigenen Angaben kamen die Männer alle aus Afghanistan. Nach einer Vernehmung wurden sie in eine Erstaufnahmeeinrichtung im Ellwangen gebracht. Auch, weil der Auflieger sich nur von außen schließen lässt, ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts der Schleuserei.

Von RND/dpa