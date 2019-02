New York

Lady Gaga und ihr Verlobter Christian Carino sind nicht länger zusammen. Das teilte ein Sprecher der amerikanischen Sängerin und Schauspielerin der Nachrichtenagentur AP am Dienstag mit.

Gründe für das Beziehungs-Aus wurden nicht genannt. Mit dem 49 Jahre alten Talentscout war Gaga seit 2017 liiert. Früher war die 32-Jährige mit dem Schauspieler Taylor Kinney verlobt gewesen.

Lady Gaga hat eine große Woche vor sich: Bei der Oscar-Verleihung am kommenden Sonntag ist sie für ihre Rolle im Musikfilm „A Star Is Born“ in zwei Kategorien nominiert – als beste Schauspielerin und mit dem Lied „Shallow“ für den besten Song.

Mit „Shallow“ hat Lady Gaga schon zwei Grammys und einen Golden Globe abgeräumt.

Von RND/AP