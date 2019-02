Düsseldorf

Wegen Mordes an seiner siebenjährigen Tochter ist ein Mann in Düsseldorf zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Außerdem stellte das Landgericht am Donnerstag die besondere Schwere der Schuld fest, womit eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen ist.

Zu der Tat war es im vergangenen Juli in Düsseldorf gekommen. Dem Urteil zufolge tötete der 33-jährige Ägypter seine Tochter aus Rache an seiner Ehefrau, der er Untreue unterstellt habe. Er bestritt die Tat und sprach von einem Unfall. Die Verteidiger beantragten einen Freispruch.

„Er hat bewusst das Leben seiner Tochter ausgelöscht“

Mit dem Urteil folgte das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft. „Er hat bewusst und mit voller Absicht das Leben seiner Tochter ausgelöscht“, sagte die Staatsanwältin am Donnerstag über den Angeklagten. Während des Prozesses habe er zudem ein abscheuliches und schier unerträgliches Verhalten an den Tag gelegt.

Von RND/dpa