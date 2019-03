Los Angeles

Mit einem Video wendet sich der legendäre amerikanische „Jeopardy“-Moderator Alex Trebek an seine Fans: Der 78-Jährige spricht über seine Gesundheit und hat keine guten Nachrichten. „Wie bei jährlich 50.000 anderen Menschen in den USA wurde bei mir diese Woche Bauchspeicheldrüsenkrebs im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert“, sagt der Moderator in dem Video sehr gefasst.

Die Prognose sei nicht sehr ermutigend, „aber ich werde dagegen kämpfen, und ich werde weiterarbeiten“, so Trebek voller Kampfgeist. Mit der Liebe und Unterstützung von Familie und Freunden und den Gebeten der Zuschauer beabsichtigt er, die Statistiken zur niedrigen Überlebensrate der Krankheit zu schlagen. „Um ehrlich zu sein, das muss ich auch: Denn in meinem Vertrag ist festgeschrieben, dass ich ‚Jeopardy’ noch drei Jahre lang moderieren muss.“ Seinen Humor scheint er trotz der schlechten Nachrichten nicht verloren zu haben.

Seit September 1984 moderiert Trebek in den USA die Quizshow „Jeopardy“ und erlangte damit Kultstatus. Für seine Arbeit als Game-Show-Moderator wurde Trebek mit fünf Emmys ausgezeichnet und erhielt einen Stern auf dem „ Walk of Fame“. Er hatte mehrere Gastauftritte in TV-Serien wie „How I Met Your Mother“ oder „Die Nanny“.

Da er nicht wolle, dass seine Fans aus den Medien mit übertriebenen Darstellungen seines Gesundheitszustands versorgt werden, habe Trebek das Video veröffentlicht. Er wolle auch weiterhin seinem Motto folgen und offen und transparent gegenüber der „Jeopardy“-Fangemeinde sein. Zum Schluss des Videos wendet er sich noch einmal an seine Fans: „Also helfen Sie mir. Bewahren Sie Ihren Glauben. Und wir werden gewinnen. Wir werden es schaffen. Danke.“

Von RND/mat