Kiel

Zwei Syrer haben am vergangenen Samstag eine Brieftasche mit 900 Euro in einer Sparkassen-Filiale in Kiel gefunden. Das Geld gaben sie bei der Bundespolizei am Kieler Hauptbahnhof ab, teilte die Polizei mit.

„Als die Bundespolizisten in die Brieftasche blickten, waren sie beeindruckt ob der hohen Geldsumme“, heißt es in einer Pressemitteilung. Beamte ermittelten den Besitzer, der wenig später am Hauptbahnhof auftauchte. Der Mann bedankte sich überglücklich mit einem entsprechenden Finderlohn, heißt es weiter.

Von RND