Los Angeles

Serienstar Mandy Moore (34) bekommt einen Stern auf dem „Walk of Fame“. Am 25. März soll sie die Plakette in der Sparte Fernsehen auf dem Hollywood Boulevard enthüllen, wie die Betreiber der berühmten Flaniermeile am Montag mitteilten. Mandy Moore erhält den 2658. Stern.

Moore, die im Alter von 15 Jahren ihr Debütalbum „So Real“ herausbrachte, ist derzeit auf dem Bildschirm in der TV-Serie „This Is Us - Das ist Leben“ zu sehen. Das erfolgreiche Familiendrama über drei Personen, die am selben Tag geboren wurden, war schon für viele Filmpreise nominiert. Moore spielte zuvor in Serien wie „Scrubs – Die Anfänger“ und „Grey’s Anatomy“ mit.

Auch bald auf deutschen Kinoleinwänden

Als Filmschauspielerin ist sie vor allem aus Romanzen und Komödien wie „Von Frau zu Frau“, „Lizenz zum Heiraten“ und „Plötzlich Prinzessin!“ bekannt. Der deutsche Hollywood-Regisseur Roland Emmerich holte sie kürzlich für das Kriegsdrama „Midway“ vor die Kamera. In dem Film über eine der größten Seeschlachten des Zweiten Weltkriegs spielen auch Luke Evans, Woody Harrelson und Dennis Quaid mit. Der Kinostart ist für November geplant.

Von dpa