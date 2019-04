Mechernich

Beim Heimwerken hat sich ein Mann in Mechernich in Nordrhein-Westfalen mit einer Kettensäge ins Gesicht geschnitten. Der 72-Jährige hatte mit dem Gerät über dem Kopf einen Holzbalken heraussägen wollen, wie die Polizei Euskirchen am Dienstag mitteilte. Laut Polizei verkantete sich die Säge und sprang zurück.

Laut Polizei entdeckte seine Frau ihn und alarmierte die Rettungskräfte. Der Mann wurde nach dem Unfall wegen seiner schweren Gesichtsverletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.

Von RND/dpa