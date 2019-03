Melbourne

Den meisten Menschen würde wohl schon EIN Lottogewinn reichen. In Australien hat ein Mann nun gleich zwei Mal im Lotto gewonnen – und zwar bei der selben Ziehung!

„The Guardian“ erzählte der Mann, dass er seit 30 Jahren Lotto spiele – immer mit einem Schein und den selben Zahlen. Ausgerechnet in seiner Gewinnerwoche hatte der Mann versehentlich zwei Scheine ausgefüllt – und gewann so gleich doppelt. Hieß in dem Fall: 46 Millionen australische Dollar Gewinn – umgerechnet 29 Millionen Euro. Die Sprecherin der Lotteriegesellschaft sagte laut „The Guardian“: „Als wir den Gewinner über den Preis informierten, wusste er gar nicht, dass er nicht nur ein Mal, sondern gleich zwei Mal gewonnen hatte.“

Was er nun mit dem Gewinn anstellen will, wusste der Australier auch noch nicht. „Ich denke darüber nach, in Rente zu gehen“, sagte er der Zeitung. Seinen Lotto-Einsatz der vergangenen Jahre habe er auf jeden Fall wieder raus, sagte eine Lotteriesprecherin. Die Lottoscheine der vergangenen 30 Jahren hätten nämlich schätzungsweise 30.000 australische Dollar (18.900 Euro) gekostet.

Von RND