Osnabrück

In zwei gelben Überraschungseier-Kapseln hat ein Mann 25 Ecstasy-Tabletten versteckt gehabt. Zöllner ertappten den 34-Jährigen bei einer Überprüfung an der Autobahn 30 in der Grafschaft Bentheim, wie der Zoll am Montag mitteilte. Der Mann war Beifahrer in einem Auto, das aus den Niederlanden kam. Weil er und der Fahrer einen sehr nervösen Eindruck machten, entschlossen sich die Zollbeamten zu einer Intensivkontrolle – und wurden im Genitalbereich des Mannes prompt fündig. Neben den beiden Überraschungseier-Kapseln fanden die Zöllner auch ein Folienpaket mit 400 Gramm Amphetamin.

Von RND/dpa