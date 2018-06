Berlin

Ein sieben Jahre altes Mädchen ist in Berlin-Friedrichshain auf offener Straße angeschossen und leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, habe ein 34 Jahre alter Mann von seinem Balkon aus mit einer Luftdruckwaffe um sich geschossen. Unklar sei noch, ob der Schütze gezielt das Mädchen treffen wollte oder ob es ein unglücklicher Zufall war.

Ein Zeuge habe die Tat, die sich in der Straße der Pariser Kommune am frühen Montagabend abgespielt hatte, beobachtet und die Polizei alarmiert. Der Verdächtige traf das Mädchen am Arm. Die Siebenjährige musste nicht zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nachdem der 34-Jährigen der Polizei nicht öffnete, stürmte ein Spezialeinsatzkommando seine Wohnung und nahmen den Mann fest. Der 34-jährige Schütze wurde stationär in eine Klinik eingewiesen. Der Grund für die Einweisung sei noch unklar. Ob der Mann in Untersuchungshaft kommt, freigelassen wird oder ein ärztliches Gutachten erstellt wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantwortet werden.

Von RND/dpa