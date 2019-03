Leutenberg

In Thüringen ist ein 55-Jähriger am Wochenende wohl bei einem Unfall mit seiner eigenen Kettensäge gestorben. Der Mann aus einem Dorf bei Leutenberg war am Montagabend vermisst gemeldet worden. Die Polizei fand ihn schließlich leblos in einem Waldstück in der Umgebung.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann stürzte und sich dabei lebensgefährliche Verletzungen mit der Säge zuzog. Offenbar hatte er in dem Wald Holz geschnitten und war dabei tragisch verunglückt.

Mann war seit Samstagmorgen nicht mehr gesehen worden

Zuletzt hatten Verwandte den 55-Jährigen am Samstagmorgen gesehen. Weil seitdem jede Spur von dem 55-Jährigen fehlte, leitete die Polizei eine große Suchaktion ein. Gegen 21.15 Uhr fand die Polizei das Auto des Vermissten – wenig später fanden die Beamten auch den leblosen Körper. Die Kripo Saalfeld ermittelt.

