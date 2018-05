Burg

Ein Mann hat in Burg bei Magdeburg bei einem Kindergeburtstag ein Luftgewehr vorgeführt und dabei versehentlich einen Jungen getroffen. Das Metallkügelchen, das sich bei dem Schuss löste, verletzte den Zwölfjährigen am Arm und musste in einem Krankenhaus entfernt werden.

Der Vater des ebenfalls zwölfjährigen Geburtstagskindes habe bei der Party im Garten mit der Waffe am Freitag auf Zielscheiben geschossen, wie die Polizei erst am Sonntag mitteilte. Beim Nachladen kam es dann zu dem Unglück. Die Polizei stellte die Waffe sicher. Der Vater erhielt eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von dpa/RND