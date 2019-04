Mildstedt

Eine 18-Jährige ist in Mildstedt ( Schleswig-Holstein) von einem Mann angegangen und gewürgt worden, wie die Polizei jetzt mitteilte. Die Frau hatte den Angreifer angesprochen, weil dieser zuvor seinen Hund mehrfach in den Magen getreten hatte.

Nach Angaben der Polizei Flensburg war die 18-Jährige am Nachmittag des 4. April mit dem Fahrrad auf der Hauptstraße unterwegs. Vor ihr fuhr ein Radfahrer, der einen Hund an der Leine führte. Als dieser Hund auf einen anderen Hund reagierte, zog er seinen Besitzer vom Rad. Der Mann wurde daraufhin aggressiv und trat den Schäferhundmischling mehrfach in den Magenbereich.

Als die junge Frau den Mann auf sein Verhalten ansprach, packte der sie und würgte sie am Hals. Anschließend ging er in ein angrenzendes Geschäft und fuhr kurze Zeit später mit seinem Hund weg. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Von RND