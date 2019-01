Rio de Janeiro

Da hat er sich definitiv das falsche Opfer ausgesucht: In Brasilien hat ein Dieb versucht, Kampfsportlerin Polyana Viana auszurauben. Am Ende musste er ordentlich Schläge einstecken.

Am vergangenen Wochenende hatte der Mann versucht, der UFC-Kämpferin das Handy zu rauben. Polyana Viana wartete vor ihrer Wohnung in Rio de Janeiro auf ein Taxi, als sie von dem Mann nach der Uhrzeit gefragt wurde. Anschließend forderte er ihr Handy und bedrohte sie mit einer Waffe, wie die Seite „Deadspin“ berichtet.

UFC-Kämpferin teilt kräftig aus

Doch die Käfig-Kämpferin glaubte nicht, dass er tatsächlich eine Waffe dabei hatte. „Er war mir sehr nahe. Also dachte ich, wenn er eine Waffe hat, darf ich ihm keine Zeit lassen, sie zu ziehen“, so Viana zu „Deadspin“. Die UFC-Kämpferin stand auf, erwischte den Mann mit zwei Schlägen und einem Tritt, der Dieb fiel zu Boden. „Dann setzte ich ihn an die gleiche Stelle wie zuvor und sagte: Jetzt warten wir auf die Polizei.“

UFC-Boss Dana White postete bei Instagram ein Foto, auf dem der Mann von den Spuren des einseitigen Kampfes gezeichnet ist und schrieb dazu: „Auf der linken Seite ist Polyana Viana, eine unserer UFC-Kämpferinnen zu sehen, auf der rechten der Typ, der versucht hat, sie auszurauben.“ Dazu der Hashtag: „badfuckingidea“. Das dürfte sich der Mann im Nachhinein auch gedacht haben.

Von RND/mat