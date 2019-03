New York

Drastische Maßnahme im US-Bundesstaat New York: Der Bezirk Rockland County hat den Notstand ausgerufen und Kindern und Jugendlichen ohne Impfschutz verboten, in den nächsten 30 Tagen öffentlichen Plätze zu besuchen. Das teilten die Behörden am Dienstagabend mit. Hintergrund sind 153 bestätigte Fälle von Masern seit vergangenen Oktober.

Landrat Ed Day sagte: „Das ist eine Krisensituation, und es ist Zeit, den Alarmknopf zudrücken.“ Öffentliche Plätze definierte er als Orte, an denen sich mehr als zehn Menschen aufhalten – darunter Synagogen, Kirchen, Restaurants, Schulen und auch der öffentliche Nahverkehr.

Mehr zum Thema:

Von RND/seb