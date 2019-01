Lafayette

Weil er mit seinen Mathe-Hausaufgaben nicht klar kam, hat ein kleiner Junge in den USA den Notruf 911 gewählt - und eine freundliche Telefonistin hat Erste Nachhilfe geleistet. „Ich war immer gut in Mathe in der weiterführenden Schule“, sagte Antonia Bundy dem US-Sender CBS in einem am Dienstag veröffentlichten Video. Sie habe dem Jungen gerne geholfen, versicherte die Telefonistin, die für die Polizeileitstelle in Lafayette im Bundesstaat Indiana arbeitet.

Der Junge hatte gefragt: „Wieviel sind dreimal vier plus einmal vier?“, wie in einer Einspielung aus dem Notruf zu hören ist. Dann hört man, wie Bundy ihm die Aufgabe erklärt. Nach Angaben der Polizei war an dem Tag Mitte Januar nicht viel los, so dass die Telefonistin Zeit gehabt habe. „Wir empfehlen 911 nicht für Hausaufgabenhilfe, aber diese Telefonistin hat einem kleinen Jungen geholfen und seinen Tag aufgeheitert“, twitterte die Polizei nach dem Vorfall.

Von RND/dpa