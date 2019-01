Los Angeles

Heidi Klum traut sich zum dritten Mal. Erst kürzlich hat Musiker Tom Kaulitz nach nur wenigen Monaten Beziehung um die Hand des Topmodels angehalten. Nun scheint sich Klum direkt in die Planungen für die große Traumhochzeit zu stürzen. Zumindest will das ein Insider wissen und hat es dem US-Magazin „Life & Style“ verraten.

Prominente Gästeliste

Demnach soll die Party in Köln, nahe ihrer Heimat Bergisch-Gladbach, steigen. „Sie sagt, es wird ein Liebesfest mit all ihren Verwandten und dem besten deutschen Essen wie Bratwürstchen, Schnitzel und Bier sowie deutschen Traditionen“; soll der Insider aus dem Umfeld des Paares gesagt haben.

Da Heidi Klum in ihrer Wahlheimat Los Angeles auch die ein oder andere Promi-Freundschaft pflegt, sollen sich auf der Gästeliste auch bekannte Gesichter wie Gwen Stefani, Mel B. oder Tim Gunn wiederfinden. Auch Ex-Mann Seal soll eingeladen sein – ganz im Sinne einer Patchworkfamilie.

Tom sei ihr „Seelenverwandter“

Damit die internationalen Gäste auch verstehen, was am Traualtar geredet wird, soll das Ja-Wort sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch geplant sein. Tom soll sogar schon sein Ehegelübde fertig vorbereitet haben. „ Heidi hat in Tom ihren Seelenverwandten gefunden und spricht ständig darüber, wie perfekt sie zusammenpassen“, sagte der Insider gegenüber dem Magazin.

Auch zum Kleid will der Informant bereits erste Details kennen, die im Zusammenhang mit dem Thema Hochzeit allerdings kaum überraschen: Das Brautkleid soll weiß, sexy und von einem Designer entworfen sein. Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt, aber vor dem Frühsommer wird es wohl keine Traumhochzeit geben: Denn bis Mai hat die Modelmama erst einmal alle Hände voll zu tun mit ihren neuen GNTM-Kandidaten.

Von RND/lml