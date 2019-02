Cape Coral

Seine Neue hat sich geäußert, auch seine Ex hat geredet, nur Schlagersänger Michael Wendler selbst hat bisher zu den Gerüchten um seine Beziehung zu der 18-jährigen Schülerin Laura geschwiegen. Bis jetzt. Denn der Wendler hat bei Instagram Fotos von sich und seiner neuen Freundin gepostet.

Auf den Bildern zeigen sich die Beiden innig und vertraut. Michael Wendler hat seine Laura im Arm, drückt sie an sich. Die Schülerin schmiegt ihre Wange an seine, legt ihre Hand an sein Kinn. Auf dem nächsten Bild drückt die Schülerin einen Kussmund in Richtung des Schlagersängers. Dazu schreibt Michael Wendler: „Liebe kennt keine Regeln“.

Auch Laura nutzt die Plattform für ein öffentliches Liebesbekenntnis und postet fast zeitgleich mit dem 46-Jährigen eines der Bilder auf ihrer Seite. „Ich liebe Dich“ ist der knappe Kommentar dazu, der von einem roten Herz ergänzt wird.

Anfang des Jahres wurde das Paar, das 28 Jahre Altersunterschied trennt, verliebt bei einem gemeinsamen Urlaub in Miami gesehen. Für die Schülerin soll Michael Wendler nach fast 30 gemeinsamen Jahren seine Frau Claudia verlassen haben, die trotzdem in Wendlers Nähe bleiben wolle. In erster Linie wegen der gemeinsamen Tochter, die nur zwei Jahre jünger ist als die neue Frau an Wendlers Seite.

Von RND/mat