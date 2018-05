Hannover

Die günstigste Drei-Liter-Flasche Cider für 7,50 statt 3,69 Pfund, der preiswerteste Wodka für 7 statt 5,75 Pfund: In Schottland geht es durch die Einführung eines Mindestpreises für Alkohol dem billigen Fusel an den Kragen. Auch in Deutschland sprechen sich Suchtexperten für eine ähnliche Regelung aus, die Bundesregierung zeigt sich bereits offen dafür – die Folgen würden nicht nur Bier-Liebhaber deutlich im Portemonnaie zu spüren bekommen.

In Schottland müssen Bier, Wein und Spirituosen seit dem 1. Mai so teuer sein, dass der darin enthaltene reine Alkohol für 50 Pence (57 Cent) pro zehn Milliliter verkauft wird. Doch was würde eine entsprechende Regelung für Deutschland bedeuten? Eine 0,5-Liter-Flasche Becks gibt es zurzeit bei Edeka Nord für 89 Cent, darin enthalten sind 24,5 Milliliter reiner Alkohol. Bei einem Mindestpreis entsprechend dem schottischen Vorbild müsste die Halbliterflasche mindestens 1,40 Euro kosten – eine Preissteigerung von rund 60 Prozent.

Regierung zeigt sich offen für Mindestpreis

Ein Szenario, das in Deutschland tatsächlich bald Realität werden könnte: „Wir können uns nicht zurücklehnen und abwarten, sondern müssen gemeinsam weiter nach passenden Lösungsansätzen für Deutschland suchen“, sagte die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), den Zeitungen der Funke-Mediengruppe mit Blick auf den Alkohol-Mindestpreis. „Wenn wir wollen, dass in Deutschland weniger Menschen alkoholabhängig werden, weniger Jugendliche „Komasaufen“, dann ist nicht nur die Politik gefragt.“

Raphael Gaßmann, Geschäftsführer der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, sagte den Funke-Zeitungen, ein Mindestpreis für Alkohol sei der erste, wichtige Schritt, um den Alkoholkonsum zu senken. Es sei nachgewiesen, dass mehr Alkohol getrunken werde, je niedriger sein Preis sei. „Wer den Alkoholkonsum reduzieren will, muss dafür sorgen, dass die in Deutschland unverhältnismäßig niedrigen Preise für alkoholische Getränke angehoben werden.“

Von seb/RND/dpa