Los Angeles

Die TMZ berichtete, dass der Serien-Darsteller leblos in seiner Wohnung gefunden wurde. Eine Autopsie soll nun die genaue Todesursache klären. Die Familie veröffentlichte ein Statement auf Twitter, in dem sie bestätigte, am Freitag ihren „geliebten Sohn und Bruder“ verloren zu haben“. „Er wird immer ein strahlendes Licht und eine brillante, liebevolle und talentierte Seele sein.“

Odell spielte unter anderem in der US-Serie „Modern Family“ mit. Seine Kollegin Ariel Winter äußerte sich ebenfalls auf Twitter: „Ich bin am Boden zerstört.“

Von RND