Paderborn

Trotz der enormen Hitze haben Eltern in ihr vier Monate altes Baby am Donnerstag im Auto zurückgelassen. Ein aufmerksamer Passant bemerkte den Säugling im Auto und alarmiere die Polizei. Das Auto stand bei knapp 35 Grad im Schatten auf dem Parkplatz eines Möbelhauses.

Trotz mehrfacher Durchsagen im Möbelhaus reagierten die Eltern nicht. Die gerufenen Polizisten entschieden sich schließlich dazu, die Scheibe einzuschlagen, um das kleine Mädchen zu retten. Das Kind schwitzte bereits heftig.

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Rettungskräfte behandelten das Baby und brachten es für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Kurz vor Eintreffen des Rettungswagens erschienen auch die Eltern an ihrem Auto. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Aussetzung und der Körperverletzung eingeleitet.

Erst Ende Mai starb in den USA ein Kleinkind in einem überhitzten Auto. Der Vater hatte die Einjährige in dem Wagen vergessen, als er zu einem Geschäftstermin aufbrach.

Von RND/ots