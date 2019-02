Dillingen an der Donau

Erst der Sohn, dann die Mutter: Eine Frau hat in Schwaben einen Mitschüler ihres Sohnes geohrfeigt und beleidigt. Der zwölfjährige Schüler erlitt eine Unterkieferprellung, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Kurz zuvor hatte den Angaben nach schon der gleichaltrige Sohn der Frau den Jungen mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, während die Schüler unter Aufsicht ihrer Lehrer in einem Park in Dillingen an der Donau Mittagspause machten. Dort hielt sich zeitgleich auch die 38 Jahre alte Mutter auf. Wie die „Augsburger Allgemeine“ berichtet, ging der 12-Jährige auf seinen Mitschüler los und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Von mehreren Lehrkräften soll er von weiteren Angriffen abgehalten worden sein.

Mutter verpasst Zwölfjährigem eine Ohrfeige

Als der Sohn außer Gefecht war, soll seine Mutter auf das Opfer zugegangen, den ebenfalls Zwölfjährigen an der Jacke gepackt und ihm eine Ohrfeige verpasst haben, berichtet die „ Augsburger Allgemeine“.

Schon am Morgen war der Sohn auf seinen Mitschüler losgegangen und hatte ihn in den Schwitzkasten genommen. Gegen die Frau wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Von RND/dpa/mat