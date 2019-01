Diez

Weil sowohl die Mutter als auch der Vater eines Säuglings so betrunken waren, dass sie ihr Kind nicht betreuen konnten, hat die Polizei in Diez (Rhein-Lahn-Kreis) das Baby einer der Großmütter übergeben. Die 25 Jahre alte Frau in der Nacht zum Sonntag stark betrunken mit dem Kind in einer Tankstelle aufgetaucht, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin sei die Polizei alarmiert worden.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Als die Beamten das Kind dem 33-jährigen Vater zuhause übergeben wollten, stellten sie fest, dass auch er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Die Beamten übergaben der Mutter des 33-Jährigen das Baby.

Von RND/dpa