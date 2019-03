Jacksonville

Nach der Entscheidung haben sie einander umarmt und tief in die Augen geschaut: Nathan Myers und sein Onkel Frank Williams saßen fast 43 Jahre lang in Haft – für ein Verbrechen, das die heute 61 und 76 Jahre alten Männer vermutlich nicht begangen haben.

Wie CNN berichtet, waren die beiden an einem Abend im Jahr 1976 gemeinsam auf einer Party in Jacksonville, als in der Nachbarschaft auf zwei Frauen geschossen wurde – eine von ihnen starb an ihren Verletzungen. Florida machte den beiden einen kurzen Prozess, nach nur zwei Tagen wurden sie damals zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Am Donnerstag nun wurde das Urteil aufgehoben, die Männer sind frei.

Neue Einheit untersucht Zweifel an alten Urteilen

Zu verdanken haben sie das einer neuen Einheit des Staatsanwalts – der „Conviction Integrity Review unit“: Sie untersuchte den Fall und fand mehrere Indizien, die Myers, und Williams entlasten: So gibt es etwa die Aussage eines mittlerweile gestorbenen Mannes, dass er die Tat begangen habe, Zeugen hatten die beiden Männer auf der Party gesehen, während die Schüsse zu hören waren. Laut CNN ist dies der erste Fall, indem die Prüfung der neuen Einheit zu einer Freilassung geführt hat.

Myers sagte nach seiner Freilassung laut dem Staatsanwalt, dass er fast 43 Jahre im Gefängnis verloren habe. „Doch nun schaue ich nach vorne und konzentriere mich darauf, meine Freiheit mit meiner Familie zu genießen.

Mehr lesen:

Trump fordert Todesstrafe für Drogendealer

Von pach/RND