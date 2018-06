Lünebach

Aus dem Lünebacher Eifelzoo sind gefährliche Wildtiere ausgebrochen. Gesucht werde derzeit nach zwei Löwen, zwei Tigern und einem Jaguar, sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm am Freitag.

Die Bevölkerung wird aufgefordert in ihren Wohnungen zu bleiben. Es wird um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Das berichtet er SWR.

Die starken Unwetter der vergangenen Stunden sollen den Ausbruch ermöglicht haben. In dem Zoo in der Eifel sei es zu Überschwemmungen gekommen. Zwei Löwen, zwei Tiger und ein Jaguar konnten so entkommen. Ein Bär soll bereits erschossen worden sein, berichtet der „SWR“.

Von RND