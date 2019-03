Bad Vilbel

Ein Neunjähriger aus Bad Vilbel bei Frankfurt hat sich eine besondere Masche ausgedacht, um sein Taschengeld aufzubessern: Er klingelte bei den Nachbarn, hielt ihnen einen 50-Euro-Schein vor die Nase und behauptete, ihn vor der Haustür gefunden zu haben - der Junge hoffte auf Finderlohn, wie die Polizei in Bad Vilbel am Montag berichtete. Zuvor hatte die „Frankfurter Rundschau“ über den Fall berichtet, der sich am Samstag zutrug. Die Scheine stammten laut Polizei aus den Ersparnissen der Eltern.

Rund 2700 Euro

Einige Nachbarn nahmen den vermeintlich verlorenen Schein und gaben dem Jungen Finderlohn, ein Mann aber rief die Polizei. Als die Beamten eintrafen, fanden sie bei dem Jungen eine Tüte mit rund 2700 Euro. Laut Polizei hatte der Junge die kompletten Ersparnisse seiner Eltern dabei. Als diese nachzählten, fehlten laut Polizei rund 261 Euro. Die Polizei hat die Empfänger der Scheine aufgerufen, sich zu melden und das Geld zurückzugeben.

Von RND/dpa