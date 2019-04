Funkenregen in der Kathedrale Notre-Dame

Mehr als fünf Stunden nach dem Ausbruch eines Feuers in Notre-

Dame fielen noch immer Funken in das Innere der Pariser Kathedrale. Das berichtete ein Reporter der Nachrichtenagentur AP, der die Kathedrale am späten Montagabend während eines Besuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron betrat und einen Eindruck vom Ausmaß der Zerstörung bekam.



In der Kathedrale brannten keine Lichter, aber die Glut am Loch, das der eingestürzte Vierungsturm hinterlassen hatte, erleuchtete die Dunkelheit. Funken regneten von der Decke und fielen dorthin, wo während der Gottesdienste normalerweise der Kirchenchor steht.



Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo sagte, die meisten Kunstschätze und religiösen Relikte seien aus Notre-Dame herausgeholt worden, während Feuerwehrleute versuchten, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Frankreichs Kulturminister Franck Riester postete Bilder in Sozialen Medien, auf denen Menschen Kunstwerke in Lastwagen luden.