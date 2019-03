Ansbach

In einer Ansbacher Klinik ist das Norovirus ausgebrochen. Rund 45 Menschen seien bisher betroffen, sagte ein Sprecher der Diakonie Neuendettelsau am Freitag, die Träger der Rangauklinik ist. Darunter seien Patienten und Mitarbeiter. Bis Montag herrsche in der Akut- und Rehaklinik Aufnahmestopp, um ein Ausbreiten der Magen-Darm-Infektion zu verhindern. Mahlzeiten gebe es außerdem erstmal nicht mehr vom Buffet, sondern in Einzelportionen.

Norovirus gefährlich für Kleinkinder

Die Krankheit, die Erbrechen und Durchfall verursacht, sei im Laufe der Woche ausgebrochen, sagte der Sprecher. Die Ursache sei unklar. „Das Krankenhaus ist ein offenes Gebäude, in dem viele Leute raus und rein gehen.“ In den 140 Klinikbetten werden vor allem Erwachsene und vereinzelt auch Jugendliche mit Lungenkrankheiten behandelt. Für sie sei das Virus zwar auch ernst, aber richtig gefährlich sei es vor allem für Kleinkinder, sagte der Sprecher. Seit Donnerstag habe es keine Neuerkrankungen gegeben.

Das Norovirus ist leicht übertragbar. Es gehört zu den weltweit häufigsten Erregern für plötzlich auftretenden Brechdurchfall und kommt oft in Alten- oder Kinderheimen vor. Auch in Hessen war es jüngst in einem Krankenhaus und in einer Kita zu zwei größeren Norovirus-Ausbreitungen gekommen.

Von RND / dpa