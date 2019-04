Paris

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sich an der brennenden Pariser Kathedrale Notre Dame mit Einsatzkräften getroffen. Das Feuer werde wie ein nationaler Notstand behandelt, sagte Macron am Montagabend. Zuvor hatte er getwittert, mit der Kirche stehe „ein Teil von uns“ in Flammen. Er sei wie alle seine Landsleute sehr traurig und denke an alle Katholiken und Franzosen.

Das Feuer hat den schlanken Vierungsturm der gotischen Kirche zum Einsturz gebracht. Große Teile des Dachstuhls brannten. Kirchensprecher André Finot sagte, die gesamte hölzerne Inneneinrichtung werde wohl ein Raub der Flammen. Auch das Gewölbe sei in Gefahr. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AP sagte, das Feuer habe einen der beiden Haupttürme erreicht. Hinter dessen bunten Glasfenstern seien Flammen zu sehen.

Zur Galerie In der Kathedrale Notre-Dame in Paris ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen.

Die Polizei teilte mit, einige Feuerwehrleute kämpfen in dem Gebäude gegen die Flammen, ander von außerhalb.

Von RND/AP