Ein Pfennigartikel aus der DDR läuft auch heute noch erfrischend gut: Die Kultbonbons Pfeffi und Zitro feiern in diesem Jahr ihren 65. Geburtstag. Sie gehören zu den wenigen Ostprodukten, die die Wende überlebt haben. Zu verdanken ist das dem Leipziger Wilfried Opitz (79). Er hat den Herstellerbetrieb zu DDR-Zeiten geleitet – und er hat die Bonbons vor 20 Jahren wieder auf den Markt gebracht, nachdem sie schon einige Zeit verschwunden waren.

Hasenzähne und Türmchenbau

Opitz zeigt mit Stolz eine Reihe begeisterter Zuschriften, die ihm bestätigen, wie sehr die Mini-Lutschbonbons geliebt wurden. „Es war eine schöne Kindheit mit Pfeffis“, oder „Meine Oma hatte immer welche für mich“, so schwelgen ehemalige DDR-Kinder in Erinnerungen. „Wir haben uns zwei unter die Lippen geklemmt und Hasenzähne gemacht.“ – „Es gab damals einen Wettbewerb mit der Freundin: Ein Loch in die Mitte lutschen, ohne dass der Rand zerbricht.“ – „Im Garten auf der Hollywoodschaukel sitzen und mit Pfeffis Türmchen bauen.“ – Das sind für viele Ostdeutsche unvergessene Erlebnisse.

Die Verpackung, wie sie zu DDR-Zeiten aussah (unten), wurde nach dem Neustart ganz ähnlich gestaltet. Quelle: Andre Kempner

Die Stange kostete acht Pfennig

Zur Leipziger Herbstmesse 1954 wurden die Pfeffis erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Zu den Geschmacksrichtungen Pfefferminz und Zitrone kam später noch Himbeer dazu. Eine Stange Zitro mit zwölf Stück Inhalt kostete acht Pfennig, Himbeer neun Pfennig und Pfeffi zehn Pfennig. Die gepressten Bonbons wurden im Süßwarenbetrieb Markkleeberg hergestellt, den Wilfried Opitz ab 1968 geleitet hat.

Sonderpackungen in doppelter Größe wurden vor allem als Werbeartikel verwendet. Quelle: Andre Kempner

Rückkehr nach acht Jahren

Nach der Wende war der Drops erst einmal gelutscht – der Markkleeberger Süßwarenbetrieb wurde 1992 geschlossen, Opitz verlor seinen Job, wechselte in die Büromöbelbranche. „Aber ich war fest davon überzeugt, dass die Marke eine Chance hatte, sich erfolgreich durchzusetzen.“ Also suchte er nach einem neuen Hersteller, den er in Stephanskirchen bei Rosenheim fand. Die Inhaberfamilie Hoffmann stellte Prickel-Pit her, ein ganz ähnliches Produkt. Sie stieg ein, steckte viel Geld in die Ostmarke. Zur Internationalen Süßwarenmesse 2000 in Köln wurden Pfeffi und Zitro erstmals wieder vorgestellt – und sofort von großen Handelsketten gelistet. „Die Chefeinkäufer haben damals ihre Mitarbeiter in den neuen Bundesländern gefragt und sich auf deren Resonanz verlassen“, erzählt Wilfried Opitz.

Heute gibt es die Bonbons bei Kaufland, Globus, Edeka, dem Konsum, Netto, Famila und anderen Ketten oder in Ostprodukte-Läden. Allein am Tag der Deutschen Einheit 2017 in Mainz wurden 30 000 Stück verteilt. Ein Jahr später waren die Pfeffis dabei, als der sächsische Ministerpräsident auf seiner Wirtschaftsreise nach Großbritannien einen Empfang im Deutschen Haus in London gab.

Bisher kein Nachfolger

Für den 79-jährigen Wilfried Opitz ist der Ruhestand bisher ausgefallen – Pfeffi und Zitro haben ihn quasi in Vollzeit beschäftigt. Mit Handball, Gymnastik, Laufen und Wandern hält er sich fit. „Doch die Familie drängt, ich soll mal kürzer treten“, räumt der dreifache Urgroßvater ein, der 2013 auch den Leipziger Linden-Taler auf den Markt gebracht hat. „In absehbarer Zeit werde ich die Firma in andere Hände geben.“ Einen Nachfolger hat er nicht. Opitz hofft aber, dass seine Geschäftspartner – die Handelsagentur Argo, die Markenagentur Artkolchose und der Herstellerbetrieb Hoffmann – eine Lösung finden und Pfeffi somit auch der nächsten Generation schmackhaft machen.

Von Kerstin Decker