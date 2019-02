Panorama Kriminalität - Pfleger sollen 95-jährige Berlinerin um zwei Millionen Euro geprellt haben Gegen eine Pflegerin und ihre zwei Gehilfen ermittelt die Polizei wegen bandenmäßigen Betrugs und Untreue. Einen Großteil des erschlichenen Vermögens fanden Ermittler bei mehreren Durchsuchungen auch in Brandenburg – und befürchten weitere Opfer.

Acht Objekte in Berlin sowie eines in Brandenburg durchsuchte die Polizei am Mittwoch. Quelle: Patrick Pleul/dpa