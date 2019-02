Wer sich wie ein Gentleman kleiden will, dem empfiehlt Johannes Laschet für den Anfang ein klassisches weißes Hemd, ein gutes Paar schwarze oder braune Lederschuhe und einen dunkelbraunen Anzug. Auch mit einer zeitlosen Lederjacke könne man nicht viel falsch machen. Was viele nicht wissen: „Man zieht auf einen Anzug keinen Gürtel an“, sagt das Anzugmodel. Das signalisiere, dass einem die Hose nicht richtig passt.

Niemals anziehen würde Laschet weiße Sportsocken – außer auf dem Tennis- oder Fußballplatz. Auch Sandalen seien für Männer ein No Go. Füße zeigen sollte man möglichst nicht – höchstens am Pool oder am Strand. Holzfäller- und Kurzarmhemden finden in Laschets Kleiderschrank keinen Platz.