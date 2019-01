Düsseldorf

Ein polizeibekannter Krimineller, der vor rund einem Monat einen Polizisten in Berlin angefahren haben soll, ist in Düsseldorf gefasst worden. Der 22-Jährige, der zu einem arabischstämmigen Clan gehören soll, sitze in Untersuchungshaft, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Anlass war ein Haftbefehl der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft in einem anderen Fall: Der Berliner wurde wegen Raub- und Gewalttaten an seiner Ex-Freundin gesucht, wie die Polizei erklärte. Zur Festnahme am Montagmittag kam es dank eines Zeugenhinweises.

Im Berliner Stadtteil Neukölln soll der 22-Jährige nach Ermittlerangaben am 19. Dezember bei einer Verkehrskontrolle einen Beamten angefahren haben und danach geflohen sein. Der Polizist erlitt mehrere Prellungen und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Der Vorfall sorgte auch deshalb für Aufmerksamkeit, weil der Beamte seine Dienstpistole einsetzte - ohne mit dem Schuss die Flucht verhindern zu können. Der Gesuchte war damals zwei Streifenpolizisten aufgefallen, weil er in zweiter Reihe parkte.

Von RND/dpa