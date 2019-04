Panorama Herzerwärmende Geste - Postbote gibt Hündin jahrelang Leckerli – was nach Gretchens Tod passiert, rührt zu Tränen Da dürfte einem Postboten das Herz aufgegangen sein – und mit ihm vielen anderen: Als eine Hündin stirbt, der er täglich ein Leckerli zugesteckt hatte, bedanken sich die Besitzer mit einer rührenden Geste bei dem Briefträger.

Nach dem Tod eines Hundes in Texas sorgte ein rührender Brief der Besitzer an den Postboten für Aufsehen in sozialen Medien. Quelle: Jens Büttner/dpa (Symbolbild)